Wirte müssen im Internet einiges schlucken

Was heimische Gastronomen von den Bewertungen halten: Man muss damit leben - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Die Kritiken können positiv und wohlwollend, aber auch zynisch, ätzend, frei erfunden und manchmal sogar geschäftsschädigend sein. Bei Bewertungen im Internet brauchen Gastwirte und Hoteliers ein dickes Fell, denn manchmal lassen Gäste objektive Kritik vermissen. Wie jener Gast, der im August mit seiner Frau einen Gasthof in einem Dorf im südlichen Landkreis Bayreuth besucht hat.

Gastwirt Thomas Schlabeck liest die Bewertungen auf den Portalen im Internet mit Interesse. Auch wenn er überwiegend positive Rückmeldungen bekommt, nimmt er auch Kritik ernst, sofern sie berechtigt ist.



Auf einem Bewertungsportal schreibt er: "Hinzuzufügen ist, dass der feine Herr Wirt in seinem 70er Jahre-Pullunder die ganze Zeit untätig hinter seinem Tresen stand und gelegentlich zu uns herübergesehen hat. Unsere Bestellung aufzunehmen kam ihm aber nicht in den Sinn, jedoch war er um seine adipösen Stammgäste scheinbar recht bemüht . . . darf ich Ihnen noch Soße bringen? Alles in allem eine unschöne Erfahrung – der Leser mag sich selbst seine Meinung bilden, welche Motivation dieser Mann hatte. Wir werden diesen Dorfladen jedenfalls nicht mehr betreten."

Zwischen den Zeilen lesen

Auch Thomas Schlabeck kennt solche Kritiken, wenngleich er nach eigener Aussage auf den Portalen im Internet überwiegend gute Bewertungen erhalten hat. Der Betreiber von "Schlabecks Fränkischer Hof" in Pegnitz ist "stolz darauf". Er sagt aber auch: "Man muss das Ganze sehen und zwischen den Zeilen lesen." Es könne sein, dass etwas tatsächlich nicht gepasst hat oder aber ein Gast "schlecht geschlafen" hat und seinen Unmut dann rausgelassen hat.

Eine schlechte Bewertung habe es vor Jahren bei einem Marktsonntag gegeben. "Da ist bei uns einiges schiefgelaufen. Wir haben Fehler gemacht", gibt Schlabeck selbstkritisch zu. Für ihn ist es wichtig, nach so einer Kritik daraus zu lernen und es dann besser zu machen.

Grundsätzlich sehe er es lieber, wenn Gäste gleich etwas ansprechen, wenn ihnen etwas missfällt. "Wird über etwas geredet, kann man verschiedene Sachen schnell lösen." Er nennt ein Beispiel. Ein Gast habe ein kleines Kissen vermisst. Ihm sei mitgeteilt worden, dass es sich im Schrank befinde. "Schon war die Sache erledigt", betont er.

Ähnlich wie der Pegnitzer Gastronom denkt Theo Bruckmayer, der in Pottenstein das Hotel Schwan, das Gästehaus, das Urbräu und einen Biergarten betreibt. "Es ist einfacher, über alles zu sprechen und Dinge vor Ort zu regeln. So was ist meist in einer Minute erledigt", sagt er.

Einer seiner Gäste tat dies jedoch nicht und machte vor zwei Jahren seinem Ärger im Internet Luft. "Er war unheimlich aufgeregt wegen der vielen Wespen. Aber was soll ich dagegen machen", sagt Bruckmayer. Wo nicht sein Verschulden vorliegt, belaste ihn die Kritik auch nicht.

Er liest Bewertungen auf den Plattformen nur zufällig, überfliegt sie meist nur und sagt: "Man muss damit leben." Was er nicht versteht, sind Vergleiche, die er nicht gewinnen kann. Etwa wenn ein Gast irgendwann zu einem Schnäppchenpreis in einem 5-Sterne-Hotel ein opulentes Frühstück vorgesetzt bekommt und das Gleiche in seinem Hotel erwartet.

Bruckmayer hinterfragt, ob es sinnvoll ist, dass die Buchungsplattformen ihre Gäste auffordern, Bewertungen abzugeben.

"Man soll nicht alles glauben, was dort steht", sagt Josef Wiegärtner, von der Gasthausbrauerei Hufeisen in Pottenstein. Denn es spiele eine Rolle, wie eine Kritik verfasst ist. Aufgeregt hat ihn die Meinung eines Gastes, der nach dem Besuch seines Gasthauses Durchfall bekommen und dies öffentlich mitgeteilt habe. Solche Verdächtigungen seien haarsträubend, meint Wiegärtner, den es wurmt, dass er keine Handhabe gegen solche Einträge hat. Von Google sei er abgewimmelt worden, als er darum bat, dass diese Aussagen gelöscht werden.

Richtig ernst nehmen könne er manche Bewertungen nicht. "Man kann auch Punkte kaufen, um besser zu erscheinen", weiß er. Deshalb ist es seiner Ansicht von Vorteil, dass man das Lokal kennt, in das man einkehrt.

Grenzwertig ist es für Wiegärtner, wenn Bedienungen als unhöflich bezeichnet werden, nur weil sie auf die Frage, ob es noch warmes Essen gebe, mit "nein" antworten. Einer mokiert sich bei ihm darüber, dass "im Internet eine Speisekarte angepriesen wird, die nicht im geringsten der Realität entspricht" und schreibt: "Es grenzt schon fast an Betrug, weil auf der veröffentlichten Speisekarte nur sehr wenige Gerichte im Lokal auf der Speisekarte stehen."

Josef Wiegärtner, der nicht auf alle Bewertungen antwortet, sah sich bemüßigt, dem Verfasser in diesem Fall mitzuteilen: "Die Karte im Internet ist ein AUSZUG!!!! an Gerichten aus unserer Spezialitätenkarte, die sehr wohl und abwechselnd an den Wochenenden und Feiertagen angeboten werden! Wenn Sie das Wort Betrug verwenden, sollten Sie das wenigstens erkennen!"

Stefanie Scholze vom Landgasthof Fischer in Stierberg hat viele gute und einzelne schlechte Bewertungen ausgemacht. "Die schlechten übergehe ich einfach, es gibt immer Nörgler." Gemeint damit ist zum Beispiel jener Gast, der reklamierte, er habe kein Rumpsteak auf dem Teller. Er bekam ein neues Stück Fleisch serviert. Dann habe seine Kritik so ähnlich auf einer Plattform geäußert. Ganz hässliche Bemerkungen habe eine Gruppe Reiter im Internet-Gästebuch hinterlassen. Das war Anlass für Scholze, das Gästebuch von der Homepage zu nehmen.

Sie bevorzugt wie Schlabeck, Bruckmyer und Wiegärtner das persönliche Gespräch mit den Gästen. "Dabei kriegt man mehr raus."

