Wohnwagengespanne ohne Führerschein unterwegs

Außerdem waren weder Pkw noch Anhänger versichert - Franzosen die Weiterfahrt untersagt - vor 56 Minuten

PEGNITZ - Am Donnerstagnachmittag kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizei Bayreuth eine Kolonne von drei Wohnwagengespannen bei Pegnitz. Zwei Fahrer konnten dabei keinen Führerschein vorweisen.

Die Gespanne waren auf der A9 in Richtung Berlin unterwegs. Bei der Kontrolle wurde zunächst festgestellt, dass einer der drei Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der zweite Fahrer konnte ebenfalls keinen Führerschein vorzeigen. Er gab gegenüber den Beamten an, seinen Führerschein in Nürnberg als verloren gemeldet zu haben.

Recherchen der Polizei ergaben jedoch, dass er nie im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weiterhin war sowohl dessen Pkw, als auch der Wohnwagen nicht versichert.

Die beiden Männer aus Frankreich mussten jeweils eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt.

