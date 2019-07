Zaußenmühlweiher an der Pegnitzquelle trocken

Wegen anhaltender Dürre kein Wasser mehr in neugestalteter Anlage - Leitungen in Bachbett freigelegt - vor 14 Minuten

PEGNITZ - Eigentlich hatte der Bauhof die Anlage mit einer neuen Pergola und viel Blumenschmuck wunderschön hergerichtet und doch bietet die Pegnitzquelle derzeit einen trostlosen Anblick. Wegen der anhaltenden Dürre ist der Zaußenmühlweiher wieder einmal ausgetrocknet. Doch die Quelle ist trotzdem nicht vollends versiegt, wie Stadtheimatpfleger Helmut Strobel versichert.

Trotz der neugestalteten Anlage und des reichen Blumenschmucks bietet die Pegnitzquelle derzeit wieder einen trostlosen Anblick. © Reinl



Im eigentlichen Quelltopf findet sich nur noch ein kleiner Tümpel, ein Zulauf aus dem Boden ist nicht zu erkennen. Deswegen ist auch der im Volksmund als Pegnitzquelle bezeichnete Zaußenmühlweiher staubtrocken. Im Beton-Bassin findet sich kein Tropfen und somit auch kein Fisch mehr. Besucher und Urlauber, die hier den Ursprung der Pegnitz bestaunen wollen, sind enttäuscht.

In der Pegnitz ist der Wasserstand inzwischen so niedrig, dass die Wasserleitung zu den Gärten im Stadtgraben frei liegt. © Reinl



Dieser Zustand trat in den vergangenen Jahren immer häufiger ein, weil die Niederschlagsmenge und der Grundwasserspiegel massiv gesunken sind. "Die Pegnitzquelle ist trotzdem nicht gänzlich versiegt", gibt Stadtheimatpfleger Strobel Entwarnung. In der Tat plätschert auf dem Nachbargrundstück nur wenige Meter weiter ein Bächlein durch den Garten und füllt dort auch einen kleinen Quellteich.

Auf dem Weg weiter an der Zaußenmühle vorbei und im verschlammten Rohr unter der Bundesstraße 2 hindurch verliert sich allerdings das meiste Nass. Trotzdem deuten auf den ersten Metern des Pegnitzflusses aufsteigende Luftblasen darauf hin, dass Wasser zufließt. Der große Einlauf von der eigentlichen Pegnitzquelle allerdings ist seit geraumer Zeit staubtrocken.

Strobel weiß aus der Geschichte, dass die Wasserversorgung der Zaußenmühle seit jeher problematisch gewesen sei. Deshalb sei sie auch im Gegensatz zu anderen großen Mühlen nur relativ bescheiden ausgebaut worden.

In der Pegnitz selbst ist der Wasserstand inzwischen so niedrig, dass zwei Rohre freiliegen. Eines versorgt die Gärten im Stadtgraben nach einer vertraglichen Regelung aus grauer Vorzeit mit Wasser. Die Bedeutung und Funktion des anderen will Strobel demnächst erkunden.

Von Glück spricht er, dass der Düker an der Schloßstraße im vergangenen Jahr saniert worden ist, sonst wäre jetzt auch der Mühlbach am ehemaligen Möbelgeschäft Wermuth vorbei schon wieder trocken. So aber hätten die Fische und Krebse dort genügend Wasser unter den Kiemen.

Auch die aufwändige Entschlammung des Wasserberg-Zulaufs am Sägewerk Asmus zeige jetzt Früchte: Aus dem Auslauf des Karstwunders nahe Hainbronn sprudelt jede Menge kühles Nass.

RICHARD REINL