Zu eheloser Keuschheit, Armut und Gehorsam verpflichtet

Professfeier im Kloster Auerbach. Erzbischof Ludwig Schick sprach von einem Ordensleben, das teilnimmt an der Freude des Herrn. - vor 15 Minuten

AUERBACH - Über einen herzlichen Empfang durfte sich Erzbischof Dr. Ludwig Schick aus Bamberg freuen. Er kam zum Auerbacher Kloster der Schulschwestern von Unserer Lieben Frau, um der großen Professfeier vorzustehen.

Die vier Professinnen für das zeitliche Grlübde (mit weißem Schleier) zogen mit den beiden Professinnen für das ewige Gelübde (schwarzer Schleier) ein. © Foto: Karl Schwemmer



Die Eucharistiefeier bildete den Rahmen für die zeitliche Profess der Novizinnen Schwester M. Alojsia Rötschke, Schwester M. Karla Hubert, Schwester M. Bernadette Wundlechner und Schwester M. Josefine Geray sowie für die ewige Profess von Schwester M. Ancilla Pitroff und Schwester M. Klarissa Hartmann. Sie verpflichteten sich durch ihr Gelübde zu eheloser Keuschheit, Armut und Gehorsam in der Ordensgemeinschaft der Kongregation.

Einen Kanon sang ihm zur Begrüßung der Chor der versammelten Menge der Schulschwestern, der Professinnen mit ihren Eltern, Geschwistern und Verwandten sowie der zahlreichen Christen aus der Pfarrgemeinde. Provinzoberin Schwester M. Lucilla Hauser hieß den Bamberger Oberhirten aufs herzlichste zu diesem Pontifikalamt willkommen.

Der Gottesdienst begann mit einem feierlichen Einzug des liturgischen Dienstes, voran die drei weiß gekleideten Mädchen mit den Professinnen. Die musikalische Gestaltung der Liturgie übernahmen Georg Schäffner an der Orgel, der Schwesternchor unter Leitung von S. M. Theresia Hauthaler und die Instrumentalgruppe der Ordensschwestern. Mehr als 20 Priester folgten schließlich mit Erzbischof Schick.

Die zeitliche Profess für die Ordenszugehörigkeit auf drei Jahre legten noch vor dem Evangelium die vier Schwestern in einer ersten feierliche Zeremonie ab. Erzbischof Schick rief sie namentlich auf und die Novizinnen erklärten mit laut vernehmlicher Stimme "Ich bin bereit". Der Generaloberin Mutter Anežka Bednarová in die Hände versprachen sie mit dem Ordensgelübde die Treue zur Kongregation und baten Gott, ihr Opfer anzunehmen und zu helfen, dass sie es auch in Treue erfüllen.

Der Erzbischof segnete darauf die schwarzen Schleier, den die Schwestern nun gegen ihren weißen Noviziatsschleier tauschten. Die gesegnete Ordensregel der Kongregation händigte er den Schwestern daraufhin aus mit der Aufforderung sie entgegenzunehmen und nach vollkommener Liebe zu streben.

Unwissenheit beklagt

Der Erzbischof beklagte in seiner Predigt die weit verbreitete Unwissenheit über das Ordensleben. Sie sei vielfach die Ursache dafür, dass viele Christen den Weg ins Ordensleben nicht finden und sich mit innerweltlichen Dingen, mit hohlen Lüsten und Befriedigungen der Welt beschäftigen, gleichsam unter einer "innerweltlichen Käseglocke".

Er sprach von einem Ordensleben, das teilnimmt an der Freude des Herrn, an der Freude des Evangeliums und der Frohen Botschaft. Darin erschließe sich auch Christus und mit ihm bekomme das Leben, ob Ordensleben oder Familienleben Tiefe, Sinn und Freude. Die "ewige Profess" mit dem Ordensgelübde auf Lebenszeit folgte in einer zweiten feierlichen Zeremonie. Auch Schwester M. Ancilla und Schwester M. Klarissa sprachen laut und deutlich ihr "Ich bin bereit". In ihrem Ordensgelübde gelobten sie ehelose Keuschheit, Armut und Gehorsam für die ganze Lebenszeit in die Hände der Generaloberin Mutter Anežka Bednarová. Sie baten Gott um die Gnade Christus dem Bräutigam bis zum Tod nachfolgen zu dürfen.

Die jeweils handgeschriebene Professformel übergab die Provinzoberin an den Erzbischof Schick und dieser hinterlegte die Urkunden auf dem Altar. Brautmädchen gleich brachten nun ganz in Weiß gekleidete Mädchen die Ringe und die Brautkränze für die beiden Professinnen; nach der Segnung steckte Erzbischof Schick jeder Neuprofessin den Ring an den Finger zum Zeichen ihrer ewigen Zugehörigkeit zu Christus, ihrem Bräutigam, und überreichte auch den Brautkranz. Zum Abschluss dieser Zeremonie sang der Schwesterchor: "Braut Christi, komm und nimm die Krone, welche dir der Herr auf ewig zubereitet!"

KARL SCHWEMMER