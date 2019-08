Zu schnell bei Regen: Drei Unfälle auf A9 bei Pegnitz

Insassen kamen glimpflich davon - Alle drei Fahrzeuge mussten schwer beschädigt abgeschleppt werden

PEGNITZ - Am Samstagnachmittag verursachten drei kurze Regenschauer drei sogenannte Alleinunfälle, weil sich die Fahrzeugführer nicht rechtzeitig an den veränderten Straßenzustand anpassten.

Bei einem Regenunfall wurde auf der A9 zwischen Trockau und der Rastanlage Pegnitz ein Audi schwer beschädigt. © Markus Roider



7000 Euro Sachschaden verursachte ein 25-Jähriger aus der Nähe von Worms, als er kurz nach Mittag seinen Mercedes auf Höhe der Ausfahrt Hormersdorf aufgrund von Aquaplaning in die Betonleitwand setzte.

Gegen 15 Uhr ereilte einen 47-Jährigen aus München mit seiner Familie das gleiche Schicksal auf dem Nachhauseweg. Zwischen dem Baustellenende und der Rastanlage Pegnitz verlor er auf der nassen Fahrbahn die Gewalt über seinen Audi, krachte zunächst in die Betonleitwand und schleuderte dann über die Fahrbahn gegen die rechte Schutzplanke. Zuletzt blieb er mit seinem Wagen quer auf dem Mittelstreifen liegen und sperrte die komplette Fahrbahn.

Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe rückten die Feuerwehr Trockau, das THW Pegnitz und die Autobahnmeisterei an. Sie übernahmen die Fahrbahnreinigung und die Absicherung. Die Ehefrau und zwei Kinder wurden vorsorglich in Krankenhaus Pegnitz gebracht. Sie waren jedoch unverletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 13.000 Euro. Es bildete sich ein etwa drei Kilometer langer Stau.

Beim nächsten Regenschauer gegen 16:20 Uhr fuhr eine 39-Jährige aus Ismaning auf Höhe der Anschlussstelle Weidensees zu schnell. In der langgezogenen Linkskurve brach aufgrund von Aquaplaning das Heck ihres BMW aus. Sie schleuderte über alle drei Fahrstreifen und fuhr frontal in die rechte Schutzplanke. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich ihr Fahrzeug und prallte dann rücklings gegen die linke Betonleitwand, ehe das Fahrzeug auf dem mittleren Fahrstreifen liegen blieb. Die Fahrbahn in Richtung Süden war kurzzeitig gesperrt.

Die Frau verletzte sich leicht und wurde vor Ort vom BRK versorgt. Das THW Pegnitz sicherte die Unfallstelle bis zum Eintreffen Polizei und half dabei, den schwer beschädigten BMW auf den Standstreifen zu schieben. Der Sachschaden beläuft sich auf mindesten 2000 Euro.

Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

