Zu wenig Interesse an Nahwärme in Plech

PLECH - Eine Änderung hat sich für die Planungen zum Nahwärmenetz zwischen Schule und Rathaus ergeben. Der Kindergarten und somit auch die Badstraße werden damit nicht an das Netz angeschlossen.

Der Kindergarten in Plech wird nicht das Nahwärmenetz angeschlossen. Die dafür längere Leitung würde die Wirtschaftlichkeit des Projektes nachteilig beeinflussen. Foto: Foto: Klaus Trenz



Bei einer Begehung der künftigen Leitungstrasse mit Planer Roland Goetz sei man zu diesem Ergebnis gekommen, so Bürgermeister Karlheinz Escher. Einerseits gebe es in der Badstraße zu wenig Interessenten, die ihr Grundstück an das Nahwärmenetz anschließen wollen, andererseits sei der Wärmeverlust für diesen Teil der Trasse zu hoch.

Damit würden auch die Förderungsvoraussetzungen schlechter, da ein Anschluss des Kindergartens wegen der dabei notwendigen längeren Leitung die Wirtschaftlichkeit des Nahwärmenetzes nachteilig beeinflusse. In einer der nächsten Sitzungen des Marktgemeinderats soll laut Escher eine detaillierte Planung vorgestellt werden.

Für den Kindergarten habe Planer Goetz eine autarke Wärmeversorgung vorgeschlagen. Er bekam vom Marktgemeinderat auch den Zuschlag für Beratungsleistungen (3360 Euro) im Rahmen der Erweiterung der Kindertagesstätte hinsichtlich der Gewerke Heizung, Lüftung und Sanitär.

Vergeben hat man auch die Elektroplanung, obwohl es dafür noch keine Kostenschätzung gibt. Allerdings hat man einer Firma den Zuschlag gegeben, die dann 94 Prozent der geschätzten Planungskosten abrechnen wird. Einstimmig grünes Licht erteilte der Marktgemeinderat für den Bauplan der Kindergartenerweiterung.

