Zum Ferienauftakt: Cabriosol-Schwimmerbecken wird gesperrt

Mitten im Sommer bekommt Ganzjahresbad dritte Baustelle. Sie soll aber nur von kurzer Dauer sein. - vor 50 Minuten

PEGNITZ - Ihren Humor haben sie beim Cabriosol nicht verloren. Auf der Homepage des Ganzjahresbads heißt es: "Liebe Gäste, aufgrund von notwendigen Reparaturarbeiten an unserem Sportbecken ist die Nutzung vom 28.07.2019 bis zum 02. August nicht möglich. Alle anderen Bereiche sind wie gewohnt für Sie geöffnet."

Noch können die Badegäste ihre Bahnen ziehen, doch ab Sonntag ist das Schwimmerbecken im Cabriosol gesperrt. Ab Freitag in einer Woche soll es wieder zugänglich sein. © Foto: Klaus Trenz



Noch können die Badegäste ihre Bahnen ziehen, doch ab Sonntag ist das Schwimmerbecken im Cabriosol gesperrt. Ab Freitag in einer Woche soll es wieder zugänglich sein. Foto: Foto: Klaus Trenz



Alle anderen Bereiche? Solebecken und Sauna haben ebenfalls zu, die Besucher sind es seit Monaten gewohnt. Von diesem Sonntag bis nächste Woche Freitag macht auch noch das Schwimmerbecken zu, als Attraktionen verbleiben die Kinderbecken innen und außen, Lehrschwimmbecken, Erlebnisbecken und Springerbereich.

Dass ausgerechnet zu Beginn der Sommerferien das Schwimmerbecken nicht zur Verfügung steht, bedauert Cabriosol-Projektleiter Sebastian Poppek. "Das ärgert die Bürger natürlich. Wir lesen es auch in den sozialen Netzwerken." Aber es gehe nicht anders.

Hintergrund ist ein Rechtsstreit mit der Firma, die die Fliesen im Becken verlegt hat. Auf einer Fläche, die Poppek auf zwei bis drei Quadratmeter schätzt, haben sich die Fliesen gelöst. Auf rund 15 weiteren Quadratmetern "liegen die Fließen hohl", wie Poppek sagt, sie sind also nicht mehr mit dem Untergrund verbunden. Beim Cabriosol empfinden sie das als Pfusch am Bau, weshalb es den Rechtsstreit gibt.

Für Juli habe das zuständige Gericht einen Termin angeordnet, ein Sachverständiger werde versuchen herauszufinden, wie sich die Platten lösen konnten und wer daran Schuld hat. In Sachverständiger-Deutsch nennt sich das Ursachenforschung. "Wir müssen den Termin im Juli machen, wollten aber Rücksicht aufs Schulschwimmen nehmen. Deshalb machen wir es jetzt", sagt Poppek. Zu Beginn der Sommerferien.

Ablassen dauert 30 Stunden

Am Sonntagmorgen werde damit begonnen, das Becken auszulassen. Das dauere etwa 30 Stunden und ginge nicht zügiger, weil sich bei schnellerem Ablassen des Wassers "die Druckverhältnisse ändern würden und sich dadurch Fliesen an der Wand lösen könnten", so Poppek. Montagabend komme dann der Sachverständige.

Auf der kleinen Schadensfläche werde ein Fliesenleger neue Platten anbringen, bei der größeren Schadensfläche bleibe es bei der Ursachenforschung des Sachverständigen. "Wenn wir die auch noch gleich reparieren würden, müssten wir das Bad deutlich länger schließen", sagt Poppek. Gefährlich werde es aber für die Badegäste nicht, falls sich die hohl liegenden Fliesen lösen sollten. "Die Ecken sind abgerundet. Falls doch scharfe Kanten entstehen, runden wir sie ab."

Bis zum Freitag, 2. August, sollen die Arbeiten abgeschlossen und das Becken wieder eingelassen sein. "Danach machen wir umgehend wieder auf", verspricht Poppek. Um den großen Rest des Schadens möchte sich das Cabriosol während der Revisionszeit kümmern, die findet normalerweise im Oktober statt und macht eine zweiwöchige Schließung des Ganzjahresbads nötig.

Keine Prognose für Sauna

Dann blieben noch zwei Baustellen. "Die Arbeiten laufen auf Hochtouren", sagt Poppek und meint damit sowohl Solebecken als auch Sauna. Das Becken soll im Oktober wieder öffnen, "ich meine den Oktober im Jahr 2019", fügt Poppek hinzu, seinen Humor hat er nicht verloren. Für die Sauna mag er aber keine Prognose geben.

MARCEL STAUDT