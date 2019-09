Zwei Schwerverletzte nach Frontalkollision in Oberfranken

Autos stoßen nach Überholmanöver zusammen - Insgesamt fünf Verletzte - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Fünf Menschen sind bei einem Autounfall in der Nähe von Weidenberg (Landkreis Bayreuth) verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Nach einem Überholmanöver kollidierten zwei Wagen frontal. Ein Rettungshelikopter war im Einsatz.

Wie die Polizei mitteilte, krachte ein 44-Jähriger bei einem gefährlichen Überholmanöver mit seinem Wagen frontal in ein entgegenkommendes Auto. Ein drittes Fahrzeug wurde in den Unfall verwickelt. Insgesamt gab es fünf Verletzte, die von Sanitätern versorgt wurden. Eine 39-Jährige sowie ein 44 Jahre alter Mann erlitten dabei schwere Verletzungen. Auch ein Rettungshubschrauber landete am Freitagabend an der Unfallstelle.

tl, dpa