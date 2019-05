Zwei Unfälle auf der A9 "gebaut" und zwei Mal geflohen

Thüringer konnte von der Polizei erst bei Schnaittach gestoppt werde - Einlieferung ins Krankenhaus - vor 1 Stunde

TROCKAU - Gleich zwei Unfälle hat ein 61-jähriger Thüringer am Freitag auf der A9 verursacht. In beiden Fällen hat er zudem Unfallflucht begangen. Bei Schnaittach konnte er schließlich von der Polizei gestoppt werden. Wegen gesundheitlicher Probleme wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

In den Morgenstunden des Freitag kollidierte der 61-jährige Thüringer Mitsubishi-Fahrer in Richtung Süden im Baustellenbereich an der Lanzendorfer Brücke mit dem Mercedes eines 28-Jährigen aus dem Landkreis Hof. Hierbei entstand an den Fahrzeugen Sachschaden. Der Mitsubishi stieß weiterhin in die Mittelschutzplanke der Baustelle, welche hierdurch in die Gegenfahrbahn geschoben wurde. Der Thüringer setzte daraufhin seine Fahrt unbehelligt fort und flüchtete.

Im weiteren Verlauf der Fahrt verursachte er in der Baustelle bei Trockau einen weiteren Unfall mit Sachschaden. Der Thüringer flüchtete hier ebenso von der Unfallstelle.

Im Rahmen der Fahndung wurde der Unfallverursacher von einer Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Feucht bei Schnaittach gestoppt. Aufgrund gesundheitlicher Probleme wurde der Thüringer in ein Krankenhaus gebracht.

Insgesamt entstand bei den beiden Unfällen ein Schaden von etwa 6000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Führerschein wurde vor Ort auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt, der 61-Jährige muss sich wegen der Unfallfluchten und der Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr verantworten.

Aufgrund der verschobenen Mittelschutzplanke kam es an der Lanzendorfer Brücke in Fahrtrichtung Norden zu leichten Verkehrsbehinderungen.

