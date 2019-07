Zwei Unfälle binnen drei Stunden in Speichersdorf

Ursache waren in beiden Fällen Vorfahrtsverletzungen beim Einfahren in die Bundesstraße 22 - vor 1 Stunde

SPEICHERSDORF - Bei zwei Verkehrsunfällen innerhalb von drei Stunden wurden am Montagnachmittag in Speichersdorf drei Personen leicht verletzt. Ursache waren in beiden Fällen Vorfahrtsverletzungen beim Einfahren in die Bundesstraße 22.

Gegen 16.10 Uhr wollte eine 56-jährige Pkw-Fahrerin von der B22 kommend die Staatsstraße bei den Verbrauchermärkten überqueren. Dabei übersah sie einen 18-jährigen Pkw-Fahrer, der auf der Creußener Straße in Richtung B22 unterwegs war. Dieser verletzte sich bei Zusammenstoß leicht. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden, der Gesamtschaden an beiden Pkw beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Um 18.40 Uhr wollte ein 44-jähriger Fahrzeuglenker von der Kemnather Straße kommend in die B22 einbiegen. Dabei übersah er eine 66-jährige Pkw-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß.

Die 66-Jährige sowie deren 76-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide kamen mit einem Rettungsfahrzeug ins Krankenhaus. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt, es entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro.

Die Feuerwehr Speichersdorf war mit 15 Personen vor Ort, um die Fahrbahn zu reinigen. Da der Unfallverursacher nicht im Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit ist, hinterlegte er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth eine Sicherheitsleitung.

