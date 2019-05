Zweijähriger fiel in Bayreuth in metertiefes Kontrollrohr

Abdeckung über dem 40 Zentimeter breiten Schacht war bei Spaziergang mit dem Großvater weggekippt - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Das hätte böse enden könne: Ein zweijähriger Junge fiel am Montagnachmittag in der Spinnereistraße in ein zwei Meter tiefes Kontrollrohr. Er blieb zum Glück unverletzt.

Gegen 14.45 Uhr mussten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Spinnereistraße ausrücken, da dort ein Kind in einen Schacht gefallen war. Der knapp zweijährige Junge, der mit seinem Großvater unterwegs war, lief über die Abdeckung eines Kontrollschachtes direkt am Gebäude des Doc-Hauses. Aus bislang nicht geklärten Gründen kippte die Abdeckung weg und der Junge stürzte etwa zwei Meterm in den nur 40 Zentimeter breiten Schacht.

Die herbeieilenden Feuerwehrleute bargen den Jungen, der nach ersten Erkenntnissen mit dem Schrecken davon kam. Zur Kontrolle wurd er vorsorglich in ein Bayreuther Krankenhaus gebracht.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Schacht wurde durch die Feuerwehr provisorisch verschlossen.

