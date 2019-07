Perfektes Kuhwetter: Der Sonntag in Franken wird wechselhaft

Temperaturen knacken die 20-Grad-Marke

NÜRNBERG - Blauer Himmel und Sonnenschein: Der Start in den Sonntag war verheißungsvoll, doch wer am letzten Tag der Woche einen Ausflug oder eine Wanderung in die Fränkische Schweiz geplant hat, muss aufpassen.

+++ Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht am Sonntag von einer "im Tagesverlauf auflebenden Schauer- und Gewittertätigkeit". Besonders ungemütlich soll es in Südbayern werden, dort erwartet der DWD stellenweise heftigen Starkregen mit Hagel.

+++ Für Franken prognostizieren fast alle aktuellen Wettermodelle nur vereinzelte Schauer, die laut Wetterochs am ehesten über der Fränkischen und Hersbrucker Schweiz auftreten. Maximal werden am Sonntag ind er Region 21 Grad erreicht.

+++ Und hier kommt noch die gute Nachricht: Was das Wetter angeht, wird die kommende Woche deutlich besser als die vergangene. Bis zur Wochenmitte steigen die Temperaturen bis auf 25 Grad an.