Peta fordert: Tiergarten soll Eisbären an nordische Länder abgeben

Zoo-Chef widerspricht: Tiere können sich an Temperaturen anpassen - vor 32 Minuten

NÜRNBERG - Die Tierrechtsorganisation Peta sieht die Haltung der Eisbären in Tiergärten bei der derzeitigen Hitze besonders kritisch und verlangt eine Verlegung der Tiere in nordische Länder. Der Tiergarten widerspricht.

Eisbären gehören zu den Attraktionen schlechthin in Tiergärten und Zoos. © Foto: Tiergarten Nürnberg



Peta fordert in einer Pressemitteilung, die Eisbären des Nürnberger Tiergartens und die anderer deutscher Zoos wegen des "Hitzestresses" an nordische Länder "abzugeben". "Da Deutschland erneut Temperaturen von bis zu 40 Grad erwartet, warnen wir, dass die sengende Hitze unmittelbar lebensbedrohlich für Eisbären in deutschen Zoos werden kann. 2012 starb ein Eisbär im Zoo von Buenos Aires bei 35 Grad an Hitzestress," so die Organisation.

Aber genau da liegt das Problem, meint der stellvertretende Geschäftsführer des Tiergarten Nürnberg Thomas Ecker. In Ländern, in denen tropische Klimabedingungen mit hoher Luftfeuchtigkeit herrschen, seien es in der Tat gefährlich für die Tiere. Ein mitteleuropäisches Klima, wie eben in Nürnberg mit geringerer Luftfeuchtigkeit, sei hingegen kein Problem.

Peta will die Eisbären aber nicht nur vor Hitze schützen, sondern verweist auch auf die energiefressenden Technologien, die die Kühlung in den Zoos und den Tiergärten erst möglich machen, wie zum Beispiel kalte Wasserbecken oder Innengehege. Diese würden den Klimawandel durch ihren hohen Energieverbrauch vorantreiben, heißt es weiter in der Meldung.

Dünneres Fell

Eckert erklärt, die Tiere können sich an Hitze genauso anpassen wie an Kälte. Das sähe man schon am wesentlich dünneren Fell der Tiergarten-Eisbären im Vergleich zu ihren sibirischen Verwandten. Es ist eine Diskussion, die kein richtiges Ende findet. Argumente die für eine Haltung der Tiere in Tiergärten spricht, sind allen voran der Artenschutz und die Zuchterfolge. Auch der pädagogische Nutzen von Tiergärten wird oft als Grund für die Haltung in Gefangenschaft herangezogen. Letztendlich muss jeder Mensch für sich selbst entscheiden, ob er die Tiere nun sehen will, oder nicht. Und die Eisbären? Die faulenzen bei der Hitze weiter auf den Felsen, wie wir Menschen auf den Klippen Riminis.

