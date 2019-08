Peugeot stößt mit Traktor zusammen: Eine Tote, zwei Schwerverletzte

Ehepaar wurde von Landmaschine geschleudert - Hubschrauber im Einsatz - vor 1 Stunde

FELLEN - Am Freitagabend stießen auf einer Kreisstraße bei Fellen (Lkr. Main-Spessart) ein Auto und ein Traktor frontal zusammen. Das Ehepaar auf dem Traktor wurde durch die Wucht des Aufpralls von dem Gefährt geschleudert. Die Frau erlag in der Nacht zum Samstag in einem Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Ihr Mann und die Autofahrerin erlitten schwere Verletzungen.

Eine 59-jährige Autofahrerin war am Freitag gegen 18.15 Uhr mit ihrem Peugeot auf der Kreisstraße von Lohrhaupten in Richtung Bayerisch Schanz unterwegs. In einer Linkskurve geriet sie mit ihrem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, teilt die Polizei mit. Dort stieß sie mit dem Traktor eines 62-jährigen Landwirts frontal zusammen. Auf diesem befand sich ebenso seine 59-jährige Ehefrau.

Der Traktor kam bei dem Unfall nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Getriebe riss durch die enorme Krafteinwirkung vom Motorblock ab. Der Landwirt und seine Ehefrau wurden von ihrem Gefährt geschleudert. Während der Mann mit schweren Verletzungen an der Unfallstelle zum Liegen kam, wurde die 59-jährige Ehefrau, die hinter dem Fahrersitz saß, mehrere Meter in den Wald geschleudert. Sie zog sich lebensgefährliche Verletzungen.

Großaufgebot an Rettungskräften

Das Ehepaar wurde mit zwei Rettungshubschraubern in naheliegende Kliniken geflogen. Die Frau hatte jedoch keine Überlebenschance. Sie erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Der Peugeot wurde laut Polizei ebenso massiv beschädigt. Die 59-jährige Fahrerin zog sich schwere Verletzungen zu. Sie kam nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Neben der Polizei waren drei Rettungswagen, zwei Rettungshubschrauber und zwei Fahrzeuge der Feuerwehr Ruppertshütten im Einsatz. Die Polizeistation Gemünden übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache. Ein Sachverständiger untersuchte den Unfallort. Die Kreisstraße war zur Bergung der Fahrzeuge mehrere Stunden komplett gesperrt.

evo