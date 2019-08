Plitsch, platsch Badespaß! Unsere Tipps zum Ferien-Endspurt

Am 10. September beginnt die Schule - Bleibt noch Zeit, um etwas zu unternehmen - vor 17 Minuten

NÜRNBERG - Viele Bayern sind schon wieder aus ihrem Sommerurlaub zurück. Bis zum Schulstart dauert es aber noch ein paar Tage. Erst am 10. September müssen bayerische Schüler wieder die Schulbank drücken. Damit es bis dahin nicht langweilig wird, kommen hier unsere Freizeittipps für den Ferien-Endspurt.

Natürlich steht Baden an erster Stelle. Am Samstag soll es dazu auch noch 30 Grad warm werden. Eine super Gelegenheit, um noch einmal in einen der vielen Badeseen zu springen. Eine Alternative dazu bieten Frei- und Naturbäder.

Auch bei schlechtem Wetter muss der Franke nicht verzagen: Denn zahlreiche Hallen- und Erlebnisbäder sowie Therme befinden sich unmittelbarer Nähe.

Vom Wildschwein bis zum Tiger

Tiere ziehen nicht nur Kinder magisch an: streicheln, beobachten, neue Arten kennenlernen. Das alles bietet nicht nur der Tiergarten Nürnberg. In der Gegend befinden sich auch zahlreiche Wildparks und Streichelzoos. Ein Beispiel ist der Wildpark in Hundshaupten:

Heimische Natur erkunden

Je nach Alter sind viele Kinder gerne draußen an der frischen Luft. Wie wäre es mit einer Kanufahrt auf der Altmühl oder einer kleinen Wandertour in der Fränkischen Schweiz? Aktuell (bis zum 8. September) läuft auch noch die Landesgartenschau in Wassertrüdingen. Dort findet auf der Schatzinsel der Wörnitz-Kids ein Kinder- und Jugendprogramm statt.

Sommer-Serie: Urlaub vor der Haustür

Viel über unsere heimische Natur und Tiere vermittelt auch der Landesbund für Vogelschutz (LBV). Ein Ausflug zur Vogelinsel bei Muhr am See oder zur Umweltstation direkt am Ufer des Rothsees bietet spannende Einblicke.

Action im Freien

Klettern ist derzeit eine absolute Trend-Sportart und zudem eine coole Herausforderung für Groß und Klein. Wie hoch traue ich mich hinaus und wie geschickt bin ich? Zum Kräftemessen bieten sich die Boulderhallen der Region an. Wer sich lieber draußen aufhält, kann einen der hiesigen Klettergärten ausprobieren.

Für kleinere Kinder bieten sich Spielplätze an, auf denen es Klettermöglichkeiten gibt. Oft haben solche integrierte Wasserstationen, wie etwa der Erlebnisspielplatz am Altmühlsee (Seezentrum Wald). Natürlich gibt es noch viele weitere Ideen, was man im Freien unternehmen kann.

Mittelalterliche Kriminalität, Fossilien und Spielsachen

Falls das Wetter nicht mitspielt, bietet sich ein Besuch im Spielzeugmuseum in Nürnberg an. Ebenfalls recht beliebt sind das Germanische Nationalmuseum, das Dokumentationszentrum oder das DB Museum. Oftmals haben Kinder diese aber schon mit der Schule besucht. Deshalb lohnt sich ein Ausflug raus aus Nürnberg. In der Region liegen viele, vielleicht weniger bekannte, aber dennoch interessante Museen.

Spaß für die ganze Familie

Das Hirn braucht aber auch mal eine Pause. Dazu sind die Ferien schließlich da. Einfach nur Spaß für die ganze Familie gibt's zum Beispiel auf dem Nürnberger Herbstvolksfest, das noch bis zum 8. September läuft. Eine prima Alternative sind Freizeitparks.

Shoppingalarm

Viele Jugendliche und Kinder freuen sich über ein neues Outfit für den Schulanfang oder schicke Schuhe fürs nächste Training. Die Outlets der Region dürften mit dem ein oder anderen Schnäppchen vom Markenpulli bis hin zum Schokoriegel aufwarten. Darüber freuen sich auch die Eltern!

Regen? Kein Problem

Da man zum Ferienende trotzdem immer mit Schauern rechnen muss, wollen wir diese weiteren Ideen für Indooraktivitäten nicht vorenthalten. Der Klassiker bei Schlechtwetter ist ein Kinobesuch. Wer mehr Lust auf Rätselspaß hat, kann sich durch einen der vielen Escape-Rooms knobeln.

Hoch hinaus geht's im Trampolinpark "Airtime". Wer hingegen lieber aufs Gas drücken will, besucht besser eine Kartbahn in Nürnberg, Pottenstein oder Ansbach. Bei jüngeren Kindern sind auch Indoorspielplätze beliebt. Das Tucherland Nürnberg, das InDoo in Roth, die Bambini Kinderwelt in Bamberg oder das Inplaysia in Herrieden wären Möglichkeiten.