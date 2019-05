Politikerin fordert Einreiseverbot für Grünen-Chef Habeck

Kreisvorsitzende der Bayernpartei will Politiker Einreise verbieten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Eigentlich soll Robert Habeck Ende Juni eine Rede im oberbayerischen Peißenberg halten. Dieser Besuch ist prinzipiell nicht schlimm, trotzdem will ihn Regina Schropp von der Bayernpartei verhindern. Ihre Begründung: Der Grünen-Chef habe sich "wiederholt bayernfeindlich geäußert" . Eine Glosse von NN-Redakteur Hans-Peter Kastenhuber.

Ein paar Kilometer hinter Tutzing werden die bayerischen Gebirgsschützen an der Grenze des Landkreises Weilheim-Schongau den Zug stoppen. Sie werden die Abteile nach dem unrasierten Mann mit Wuschelfrisur durchsuchen. Und sie werden Robert Habeck finden. Sie werden ihn aus dem Zug zerren, der danach ohne ihn weiterfährt nach Peißenberg. Und Habeck – ja, der kann dann zu Fuß zurück nach Berlin laufen.

So wird es kommen, wenn der Kreistag Weilheim-Schongau sich was traut und dem Antrag der stellvertretenden Generalsekretärin der Bayernpartei, Regina Schropp, zustimmt. Schropp mag es nicht hinnehmen, dass der "wiederholt bayernfeindlich" auffällig gewordene Grünen-Chef am 24. Juni als Redner bei den 100-Jahr-Feierlichkeiten der Marktgemeinde Peißenberg auftritt, weshalb sie fordert, seine Einreise zu untersagen. Als "Schmach im Pfaffenwinkel" wird die Abweisung Habecks in die Geschichte der Bundesrepublik eingehen. Vorbeisein wird es mit den grünen Kanzlerträumen. Blamiert wird er sein. Oder Regina Schropp.