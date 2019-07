Polizei bittet um Mithilfe: 75-jähriger Rollstuhlfahrer vermisst

Edgar Korb kehrte nicht in sein Seniorenheim in Unterfranken zurück - vor 1 Stunde

EUERDORF - Seit Donnerstagnachmittag wird der 75-jährige Edgar Korb aus Euerdorf (Landkreis Bad Kissingen) vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Senior in einer hilflosen Lage befindet - er sitzt im Rollstuhl und ist auf medizinische Hilfe angewiesen. Wer ihn gesehen hat, wird dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Seit Donnerstagnachmittag wird der 75-jährige Edgar Korb vermisst. Foto: Polizei



Am Donnerstag gegen 15 Uhr wurde der 75-Jährige zuletzt in seinem Seniorenheim in der Schweinfurter Straße gesehen. Nachdem der Senior nicht zum Abendessen zurückkehrte, meldete ihn das Pflegepersonal bei der Polizeiinspektion Hammelburg als vermisst. Sämtliche Suchmaßnahmen liefen bislang ins Leere. Herr Korb sitzt in einem elektrischen Rollstuhl und ist auf medizinische Hilfe angewiesen.

Der 75-Jährige war zum Zeitpunkt seines Verschwindens bekleidet mit blauer Hose, dunkelgrünem T-Shirt und Strohhut.

Wer Herrn Korb möglicherweise gesehen hat oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 09732/906-0 bei der Polizeiinspektion Hammelburg zu melden.

