Polizei entdeckt Marihuana und Schlagstöcke bei 20-Jährigem

MAINLEUS - Polizisten entdeckten bereits Anfang August eine größere Menge Marihuana in der Wohnung eines 20-Jährigen im Landkreis Kulmbach. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Bayreuth haben die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei Oberfranken hat Anfang August Marihuana und Schlagstöcke in der Wohnung eines 20-Jährigen in Mainleus festgenommen. Foto: Polizei Oberfranken



Bereits am 9. August durchsuchten Beamte die Wohnung eines 20-Jährigen in Mainleus. Dabei entdeckten die Polizisten teilweise abgeerntete, zwei Meter große Marihuana-Pflanzen und weiteres Marihuana im niedrigen dreistelligen Grammbereich. Neben dem Rauschgift stellten die Polizisten auch Schlagstöcke sicher, die sich in der Wohnung des Mannes befanden. Der 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Bayreuth Haftbefehl, welcher gegen Auflagen nicht durchgeführt wurde.



Der junge Mann muss sich nun wegen illegalen Anbaus und Handel von Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen strafrechtlich verantworten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bayreuth dauern an.

