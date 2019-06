Polizei lässt Deutschlands größten Drogen-Onlineshop auffliegen

"Chemical Revolution" im September 2017 aufgebaut - vor 12 Minuten

WIESBADEN/MÜNCHEN - Den deutschlandweit größten Drogen-Onlineshop haben Ermittler ausgeschaltet. Insgesamt elf Personen sind festgenommen worden. Ein 26-jähriger Bayer gilt als Hauptverdächtiger.

Elf mutmaßliche Verantwortliche der Plattform, darunter ein 26-Jähriger aus dem Landkreis München, seien wegen des dringenden Tatverdachts des bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge festgenommen worden, teilte das Bundeskriminalamt (BKA) am Freitag in Wiesbaden mit. Als Hauptverdächtiger gilt nach Angaben der Ermittler der 26-Jährige, der den Drogen-Onlineshop mit der Bezeichnung "Chemical Revolution" im September 2017 aufgebaut und anschließend mit weiteren Tatverdächtigen gemeinsam betrieben haben soll.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

dpa