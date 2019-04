Polizei rüstet auf: "Motorradkontrollgruppe" prüft Biker

VORRA/ARTELSHOFEN - Das Polizeipräsidium Mittelfranken hat eine eigene Motorradkontrollgruppe eingerichtet. Am Ostermontag waren die Beamten im Nürnberger Land in Aktion.

An einem Parkplatz an der Staatstraße zwischen Vorra und Artelshofen nahm die neu eingerichtete Motorradkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Mittelfranken ihre Arbeit auf. Rund 20 Beamte gehören ihr an, an diesem Montag sind es acht, die rund fünf Stunden die zufällig ausgewählte Kontrollstelle besetzt haben.

Am Ende wurden rund 140 kontrollierte Kradfahrer gezählt; bei 37 von ihnen gab es Beanstandungen, meist kleinere Mängel am Krad, etwa ein defektes Blinkerglas oder ein vergessener Führerschein. So kam mancher mit einer mündlichen Ermahnung oder Verwarnung davon oder er erhielt sogar, wie eine Bikerin aus der Laufer Gegend, eine vom ADAC gesponserte gelbe Warnweste, damit sie wegen ihrer dunklen Kluft von anderen Verkehrsteilnehmern zukünftig besser, also früher gesehen wird.

Schwerwiegender waren die elf Anzeigen, etwa wegen eines aus dem Internet bestellten und nicht zugelassenen Lenkers oder eines Bremshebel, einer ganzen Blinkeranlage, nicht konform mit der Betriebserlaubnis, wegen Reifen ohne oder mit mangelnder Profiltiefe oder Änderungen am Auspuff. Die Beamten hatten sogar ein Messgerät dabei, um den vom Krad erzeugten Lärm festzustellen. Und bei einhundert Phon wurde es schon "grenzwertig".

Insgesamt mussten drei Biker ihr Fahrzeug vor Ort stehen lassen, wobei es einem gelang, sich den Original-Auspuff von zu Hause bringen zu lassen – schnell montiert, die Verkehrstüchtigkeit wieder hergestellt und er durfte weiterfahren. Allerdings kostete ihm dieser Austausch 180 Euro Bußgeld und einen Punkt in Flensburg. Das gleiche schaffte ein weiterer Motorradfahrer, bei dem eine offene Kupplungsscheibe beanstandet wurde.

Alle Gespräche, so betonte Polizeihauptkommissar Dirk Klinge, verliefen in ausgesprochen ruhiger Atmosphäre.

