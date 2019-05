Am Sonntag standen vor dem Haus in Grafenwöhr in der Oberpfalz mehrere Polizisten, Männer in Schutzanzügen sicherten Spuren: Am Vormittag hatte hier ein 34-Jähriger mit einem Messer auf seinen Vater eingestochen. Der 57-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch vor Ort starb. Der Sohn soll laut Polizei unter einer psychischen Erkrankung leiden. Er ließ sich nach der Tat widerstandslos festnehmen. © NEWS5 / Desk