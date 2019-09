Polizeikontrolle in der Innenstadt: 38-Jährige wehrte sich aggressiv

vor 53 Minuten

NÜRNBERG - Während einer Polizeikontrolle in der Innenstadt am Mittwochabend leistete eine 38-Jährige Widerstand und wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Polizeikräfte wurden nicht verletzt.

Beamte der PI Nürnberg-Mitte kontrollierten gegen 20 Uhr eine Frau, die sich am Bahnhofsvorplatz aufhielt. Sofort nach Ansprache versuchte sie sich zu entfernen, was die Beamten durch Festhalten ihres Armes verhinderten. Bereits hier verhielt sie sich aggressiv und versuchte, sich aus dem Griff herauszuwinden. Sie wurde mittels leichter körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und gefesselt.

Die 38-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht. Hier begann sie, die Beamten zu beleidigen und zu bespucken. Im Haftraum versuchte sie, eine Polizistin zu beißen. Auf Grund ihres körperlichen und geistigen Zustandes wurde die Beschuldigte in eine Fachklinik eingeliefert.

Sie muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten. Polizeibeamte wurden nicht verletzt.

Julia Vogel