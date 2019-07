Polizist verletzt: Betrunkene randalieren durch Schwabach

UNTERREICHENBACH - Sie waren aggressiv, sie waren uneinsichtig, sie beleidigten und attackierten Polizisten: In der Nacht von Samstag auf Sonntag musste die Schwabacher Polizei zwei Randalierer in Gewahrsam nehmen.

Kurz nach Mitternacht war eine Polizeistreife aus einem anderen Grund in der Markgrafenstraße vor Ort, als ihnen ein 32-jähriger Schwabacher auffiel. Er war stark alkoholisiert und stritt sich mit den umstehenden Personen. Da der Schwabacher dabei immer aggressiver wurde und sich nicht beruhigen ließ, nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam. Weil der junge Mann heftig betrunken war, wurde ein Rettungsdienst an die Dienststelle gerufen.

Bevor die Helfer eintarfen, übergab sich der 32-Jährige mehrfach auf der Wache, beleidigte die eingesetzten Kräfte und randalierte munter weiter. Er ließ sich nicht beruhigen. Ein Beamter erlitt während der Auseinandersetzung leichte Verletzungen. Schlussendlich konnte der Schwabacher ins Krankenhaus gebracht werden, wo er seinen Rausch auskurierte. Allerdings erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung.

Ebenso in den Morgenstunden des Sonntags gingen bei der Polizei mehrere Mitteilungen über eine betrunkene Person in der Reichenbacher Straße ein. Der Mann würde immer wieder auf der Fahrbahn laufen und den Verkehr behindern. Die Beamten wiesen den 35-Jährigen daraufhin an, seinen Nachhauseweg auf dem Gehweg fortzusetzen. Darauf hatte er aber wenig Lust: Er verhielt sich den Polizisten gegenüber sehr aggressiv und uneinsichtig. Da er den mehrfachen Aufforderungen der Beamten nicht Folge leistete, musste auch er zu seinem Schutz in Gewahrsam genommen werden. Die Nacht verbrachte er in der Zelle der Polizeiinspektion Schwabach.

