Probealarm: In Bayern heulen die Sirenen

NÜRNBERG - Es ist wieder soweit: Am Donnerstag wird es in Bayern an zahlreichen Orten laut. Bei dem Test wird das Sirenenwarnsystem der Städte und Gemeinden auf Herz und Nieren geprüft. Landkreise aus allen Regierungsbezirken nehmen teil - allerdings nicht alle.

In ganz Bayern heulen am 12. September die Sirenen zum Probealarm - allerdings nicht flächendeckend. Foto: Günter B. Kögler



Los geht es ab 11 Uhr - dann heulen die Sirenen eine Minute lang los. So soll getestet werden, ob die Anlagen auch im Ernstfall funktionieren. Wenn Gefahr droht, soll der anhaltende Ton die Bevölkerung veranlassen, das Radio einzuschalten und auf Durchsagen zu achten. Ein dreimaliges Aufheulen dient dagegen zur Alarmierung der Feuerwehr.

Neben dem Sirenensignal werden auch andere Systeme wie zum Beispiel Warn-Apps wie Katwarn getestet. Die Probe findet bayernweit statt, allerdings nicht in allen Landkreisen.

In Mittelfranken wird in den Städten neben Nürnberg auch in Erlangen, Fürth, Schwabach und Ansbach getestet. Darüber hinaus heulen die Sirenen in den Landkreisen Erlangen-Höchstadt, Fürth und Nürnberger Land. In Oberfranken sind die Landkreise Bamberg, Bayreuth, Kulmbach und die Stadt Bayreuth dabei. Die Oberpfalz testet in Regensburg (Stadt und Landkreis) sowie den Landkreisen Schwandorf und Amberg-Sulzbach. Alle weiteren teilnehmenden Städte und Landkreise in Bayern finden sich hier.

