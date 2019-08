Psychisch labil: Vermisste Würzburgerin wohlbehalten wieder aufgetaucht

Junge Frau war aus einer Therapieeinrichtung verschwunden - vor 53 Minuten

WÜRZBURG - Am Donnerstag verschwand in Würzburg eine junge Frau aus einer Therapieeinrichtung, ihre Betreuer meldeten sie bei der Polizei als vermisst. Diese bat die Bevölkerung um Mithilfe - nun ist die 18-Jährige wieder aufgetaucht.

Die Verantwortlichen der Würzburger Therapieeinrichtung hatten sich um 11.30 Uhr bei der Polizei gemeldet und die 18-Jährige als vermisst gemeldet. Die Polizei erhielt nach einem öffentlichen Aufruf mehrere Hinweise - die junge Frau wurde daraufhin gegen 17.30 Uhr unterhalb der Konrad-Adenauer-Brücke in Würzburg gefunden. Ihr gehe es "den Umständen entsprechend gut", schreiben die Beamten in einer Pressemitteilung. Die Polizei brachte sie zurück in ihre Einrichtung.

Der Artikel wurde um 19.30 Uhr aktualisiert.

jru