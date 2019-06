Pünktlich zum Bergkirchweih-Finale: Sonne kehrt zurück

Höchsttemperaturen von bis zu 31 Grad erwartet - vor 28 Minuten

NÜRNBERG - Dieses Wochenende verspricht viel Sonnenschein: Am Freitag verleiten 31 Grad geradezu dazu, sich in ein Freibad zu legen oder in einen Biergarten zu setzen. Momentan sieht es auch nicht nach Regen oder Gewittern aus. Davor gilt es also nur noch, den sonnigen Donnerstag zu genießen.

+++ Am Donnerstag steigen die Temperaturen trotz einer Wolkendecke auf 25 Grad, in der südlichen Oberpfalz sogar bis auf 28 Grad. Wie sonnig es wird, darüber sind sich die Wetterportale uneinig. Der DWD sagt für Franken einzelne Schauer und Gewitter voraus, andere Portale, wie wetter.de, gehen von mehr Sonnenschein aus. Insgesamt kann es bis zu 11 Sonnenstunden geben.

+++ Am Freitag kann sich Franken dann auf einen sonnigen und sommerlichen Start ins Wochenende freuen: Warme Ostluft bringt Maximaltemperaturen von bis zu 31 Grad! Perfekt also, um sich in einem Freibad der Region ins kühle Nass zu setzen oder einem der vielen Biergärten einen Besuch abzustatten.

+++ Am Wochenende kühlt es um einige Grad ab, es könnte vereinzelt zu Regen oder Gewittern kommen. Mit Blick auf die Wetterdienste lässt sich aber momentan sagen, dass die Chancen dafür sehr gering stehen. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber im Bereich von 28 Grad am Samstag und 25 am Sonntag.

Jennifer genießt am 01.07.2015 bei Temperaturen über 30 Grad Celsius in Frankfurt am Main (Hessen) ein Eis in der Sonne. © Christoph Schmidt/dpa



