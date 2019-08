Prächtig liefen die Geschäfte für die KSB vor 50 Jahren, als im Auftragseingang Steigerungsraten von 20 Prozent gemeldet wurden. Zur Verstärkung der Belegschaft von damals über 2000 Beschäftigten wurden deshalb nicht nur jede Menge neue Arbeitskräfte gesucht, es wurde auch kräftig investiert, unter anderem in eine neue Halle für die Fertigung von bis zu 15.000 Warmwasserpumpen pro Monat. Große Hoffnungen setzte die Werksleitung auch in die Produktion von Armaturen für Kernkraftwerke, ein Geschäftszweig, der inzwischen weitgehend zum Erliegen gekommen ist. Erhebliche Mittel wurden auch in die Modernisierung der Gießerei und in technisches Gerät investiert.