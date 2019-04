QS-Siegel: Kundentäuschung oder gute Sache?

NÜRNBERG - Das Bonner Unternehmen QS wirbt mit seinem Siegel um das Vertrauen der Konsumenten. Doch mehr als gesetzlicher Mindeststandard stecke hinter dem Zeichen nicht, bemängeln Kritiker.

Kritiker halten QS für eine Täuschung der Verbraucher. Foto: dpa



Die GmbH QS Qualität und Sicherheit wurde bereits 2001 — als Folge der BSE-Krise — von fünf Gesellschaftern gegründet. Seither vergibt sie ihr Qualitätssiegel an Mastbetriebe, Futtermittelhersteller und Fleischverarbeiter.

Die Kontrolle erfolgt auf drei Stufen: Die erste ist die betriebliche Eigenkontrolle. Die Teilnehmer verpflichten sich dadurch, alle gestellten Anforderungen genau zu dokumentieren. Die Kontrolle durch einen neutralen Auditor sowie die Teilnahme an unterschiedlichen Monitoringprogrammen ist die zweite Stufe. Wie oft eine solche Kontrolle stattfindet, hängt davon ab, wie der Betrieb bei der Überprüfung abschneidet. Zuletzt findet QS zufolge eine Kontrolle der Kontrolle statt: Dabei überprüfen Angestellte des Unternehmens die Arbeit ihrer neutralen Auditoren und Zertifizierungsstellen.

Es gibt aber auch Kritik an dem System. So bemängelt der Deutsche Tierschutzbund, dass QS "lediglich die gesetzlichen Mindeststandards und einige wenige darüber hinaus gehende Kriterien prüft, die jedoch so gut wie keine Tierschutzverbesserungen bieten." Das Siegel stehe also nur für den üblichen Standard, der für viele Verbraucher "inakzeptabel" sei, kritisiert auch Foodwatch. Für den Verbraucher sei das irreführend.

Qualität bis zur Ladentheke? So läuft eine QS-Kontrolle ab

Als "einzigen Vorteil" benennt der Tierschutzbund die häufigen Kontrollen, wodurch die Einhaltung der gesetzlichen Standards zumindest in bestimmten Abständen kontrolliert würden. Genau darauf verweist auch QS selbst. Entscheidend sei die aufeinander aufbauende Qualitätssicherung, also die Kontrolle vom Landwirt bis zur Ladentheke, für die das Unternehmen gegründet worden sei. Welche Anforderungen QS über den gesetzlichen Standard hinaus voraussetzt, ist auf der Webseite einsehbar.

In Bayern nehmen nach aktuellem Stand 4165 Schweine-, 283 Geflügel- und 13.127 Rinderhalter an dem System teil.