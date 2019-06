Quad gefunden: Polizei überrascht beklauten Amberger

KÜMMERSBRUCK - Der Gesichtsausdruck des 24-Jährigen muss legendär gewesen sein: Bei einer Grenzkontrolle in Ungarn wurde sein gestohlenes Quad entdeckt. Doch der Mann aus Amberg zeigte sich zunächst überrascht - er hatte den professionellen Diebstahl aus seinem Garten noch nicht einmal bemerkt.

Beim Blick in den Garten stellte der Mann fest: Das Quad war tatsächlich weg. © Privat



Als das Telefon klingelte, dachte er wohl zunächst an einen schlechten Scherz. Ein 24-Jähriger aus Kümmersbruck im Landkreis Amberg-Sulzbach wurde per Polizeianruf auf den Diebstahl seines Quads aufmerksam gemacht. Er hatte diesen bis Dato gar nicht bemerkt. Bei einer Grenzkontrolle in Ungarn wurde das gestohlene Fahrzeug aufgefunden und der Besitzer verständigt.

Die Polizei teilte dem 24-jährigen Mann telefonisch mit, dass sein Quad an der ungarischen EU-Außengrenze gerade kontrolliert wurde. Über Recherchen mit der Fahrzeugidentifizierungsnummer waren die Fahnder an die Daten des rechtmäßigen Eigentümers gelangt und verständigten dann über die Bundespolizei und letztlich die Polizeiinspektion Amberg den Bestohlenen. Die Beamten riefen in erster Linie an, um sich zu erkundigen: Hatte der Besitzer das Quad verkauft oder ist es gestohlen? Der junge Mann blickte in den Hof, wo er sein Quad noch tags zuvor abgestellt hatte und musste feststellen, dass es kein Scherz war. Der Zaun wurde großflächig durchschnitten und das Quad war weg.

Frontex-Einheiten hatten am Tag nach dem Diebstahl ein verdächtiges Fahrzeug an der Schengengrenze kontrolliert und fanden das Quad im Wert von 10.000 Euro im Laderaum auf. Das Quad wurde sofort beschlagnahmt und die Diebe festgenommen. Nun müssen weitere, grenzüberschreitende Ermittlungen aufzeigen, ob es sich um eine international Tätergruppierung handelt oder nur Gelegenheitsdiebe.

