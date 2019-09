Quiz: Testen Sie Ihr Wissen über Bratwürste!

"Neun Zentimeter Nürnberg: Eine Kulturgeschichte der Nürnberger Bratwurst", so hieß die Sonderausstellung im Nürnberger Stadtmuseum „Fembohaus“ und erklärte, wie die Geschichte der Bratwurst mit der Geschichte der Stadt Nürnberg verbunden ist.

Die HoWe Wurstwaren KG von Uli Hoeneß gehört zu den führenden Herstellern der Nürnberger Rostbratwurst, die nur in der Stadt Nürnberg nach festgeschriebener und geschützter Rezeptur produziert werden darf.

Es waren die Bratwürste von Uli Hoeneß. Die Nürnberger Bratwürste des Kabarettisten Matthias Egersdörfer belegten den ersten Rang. Platz 1 ging an Helene Fischers Wörschdla.

In der 1313 erlassenen Satzung des Nürnberger Stadtrats wurde zudem ein amtlicher Fleischbeschauer berufen, der von nun an die Dienstbezeichnung "Würstlein" trug.

Alles Schweinelenden-Brät soll man in die Würste hacken, urteilte der Nürnberger Stadtrat 1313 in einer "Wörschdla-Satzung".

© Roland Fengler

© Roland Fengler

Frage 5/10: Wo dürfen rohe Eier als Bindemittel in Bratwürsten verwendet werden?

In der Stadt und dem Landkreis Fürth. In der Stadt und dem Landkreis Schweinfurt. In der Stadt und dem Landkreis Coburg.

Die Coburger Bratwürste sind einzigen Wörschdla mit rohen Eiern als Zutat in Deutschland. Gewürzt wird mit Salz, Pfeffer, Muskat und Zitrone.