Rap, Gewitter, Katzen und ein Stier: Die Videos der Woche

Lustige und beeindruckende Aufnahmen aus der Region - vor 6 Minuten

NÜRNBERG - Aufnahmen von den starken Unwettern in der Region, der Weltkatzentag und ein Stier, der einen Spaziergang durch einen Baumarkt macht - diese Woche hatte so einige Videos zu bieten - hier kommen die Highlights!

Stier spaziert durch Obi

Die Ferien in Bayern verlocken zu Ausflügen - und zwar nicht nur Menschen, sondern offenbar auch Rinder: Im oberbayerischen Raubling spazierten am Dienstag ein Stier und neun Kühe von einem nahegelegenen Bauernhof kurzerhand in einen Baumarkt. Das Ziel von Bulle "Gerhard" war dabei das Grillregal.

Unwetter über Franken

In der Nacht auf Mittwoch ist die Region von starken Gewittern getroffen worden. Aufnahmen aus Fürth und Nürnberg zeigen die Wucht der Unwetter in der Metropolregion.

Weltkatzentag

Am 8. August war Weltkatzentag und zahlreiche Stars haben ihre Vierbeiner hochleben lassen. Wir haben uns mit Lebensmitteln beschäftigt, die für Katzen giftig sind.

Rap gegen Diskriminierung

Als Reaktion auf einen Diskriminierungsvorfall im Nürnberger Nachtleben, hat die Stadt gemeinsam mit dem Nürnberger Rapper Charles Junior ein starkes Zeichen gegen Diskriminierung gesetzt. Das in Nürnberg gedrehte Musikvideo wird auch im Multiplexkino Cinecittà gezeigt.

eli