Rätsel in Freizeitpark Geiselwind: Fünf Flamingos spurlos verschwunden

Haben Diebe die Tiere geklaut? Die Polizei geht derzeit davon aus - vor 41 Minuten

GEISELWIND - Ist ein Flamingo-Dieb im Freizeitpark Geiselwind unterwegs? Die Polizei geht davon aus. Fünf der pinkfarbenen Tiere sind spurlos verschwunden. Zeugen werden gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden.

Es war ein Schock für den Tierpfleger. Als er an das Flamingo-Gehege im Freizeitpark Geiselwind gehen wollte, um nach den Tieren zu sehen, waren fünf der Vögel verschwunden. Sie sind, das betont der Experte, nicht in der Lage zu fliegen. Weil das Areal in der Nähe des Haupteinganges zudem umzäunt ist, könnten die Flamingos nicht einfach so flüchten - die Verantwortlichen schließen aus, dass sie den Freizeitpark selbstständig verlassen haben.

Ein Dieb also? Die Polizei geht "aufgrund der Gesamtumstände", wie sie es in einer Pressemitteilung formuliert, davon aus. Den Zeitraum grenzen die Ermittler dabei auf die Zeit zwischen Montagmittag, 16 Uhr und Dienstagmorgen, 7.15 Uhr, ein.

Die Kitzinger Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Sie bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib der Flamingos machen können, sich unter der Telefonnummer 09321/1410 zu melden.

