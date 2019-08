Rätselhafte Wappen der Region: Testen Sie Ihr Wissen im Quiz!

Frage 1/10: Welche Kommune versteckt sich hinter diesem Wappen?

Dentlein am Forst Burgthann Feuchtwangen

Mein Freund der Baum ziert viele Wappen in Franken. Dentlein am Forst (Landkreis Ansbach) ist als eine Siedlung in oder bei Tannenbeständen entstanden - und das spiegelt sich auch im Gemeindewappen wider. Bis heute liegt ein großes Waldgebiet um den Ort in Westmittelfranken. Die Wappen von Burgthann und Feuchtwangen sind sehr ähnlich, zeigen aber jeweils nur einen Baum.