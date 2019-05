Razzia im Rotlichtviertel: Großeinsatz am Frauentorgraben

Die Beamten sperrten mehrere Bordelle - auch Zoll und Steuerfahndung beteiligt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Polizei, die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, der Zoll und Steuerfahnder rückten am Dienstagabend mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften im Nürnberger Rotlichtviertel an: Bei einer Steuerrazzia wurden am Frauentorgraben fünf Bordelle sowie mehrere Wohnungen und Geschäftsräume untersucht.

Wie die Polizei Nürnberg am Dienstagabend bestätigte, gab es eine größere Steuerrazzia im Frauentorgraben. Bei dem Polizeieinsatz wurde dem Verdacht auf Steuerhinterziehung nachgegangen. "In diesem Zuge wurden fünf Bordelle, mehrere Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht", berichtete Polizeisprecherin Elke Schönwald. Der Verdacht richtet sich gegen vier Beschuldigte.

Beteiligt sind die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, die Steuerfahndungsstelle Finanzamt Nürnberg Süd, das Polizeipräsidium Mittelfranken sowie der Zoll. Unterstützung kam außerdem auch durch auswärtige Steuerfahndungstellen. Ermittelt wird wegen des Verdachts auf Umsatzsteuerhinterziehung und Scheinselbstständigkeit. Weitere Auskünfte konnte die Polizei wegen des Steuergeheimnisses nicht erteilen.

