Redaktionstipps: Hier gibt es das beste Sushi in Franken

Die Redaktion stellt ihre Favoriten in Sachen Fisch und Co. vor - vor 30 Minuten

NÜRNBERG - Sushi - es ist so beliebt wie nie zuvor. Auch die Region schmückt sich mit zahlreichen Lokalitäten, die Spezialitäten rund um das Thema Fisch anbieten. Hier kommen die Tipps der Redaktion: Diese Spots haben uns in Sachen Sushi überzeugt! Fehlt Ihr Favorit in der Auflistung? Dann schreiben Sie diesen in die Kommentare.

Es ist so viel mehr als nur roher, kalter Fisch. Sushi gibt es in den verschiedensten Varianten: Nigiri, Maki, Sashimi, es gibt sie frittiert, gebacken und natürlich auch komplett vegetarisch. Das ist natürlich noch längst nicht alles, es gibt immer mehr Variationen. Je nach Gaumen und Gusto noch ein wenig verfeinert mit Wasabi und Ingwer, und schon kann die japanische Spezialität auch hier in Franken genossen werden. Unsere Redaktion hat sich in den Sushi-Restaurants in der Region durchgeschlemmt und unsere Empfehlungen für Sie zusammengetragen.