Regen und Schnee: Am Wochenende kehrt der Winter zurück!

Am Samstag sorgt eine Kaltfront für ungemütliches Wetter - vor 19 Minuten

NÜRNBERG - Tschüss Frühlingswetter! Mit den warmen und sonnigen Tagen ist es am Wochenende vorerst vorbei. Ab Freitag wird eine Kaltfront in der Region für einen herben Wetterumbruch sorgen. Sogar Schneefall und Glätte werden in einigen Regionen laut dem Deutschen Wetterdienst erwartet.

+++ Der letzte Arbeitstag der Woche kommt leider ziemlich trüb daher: Bei maximal 13 Grad wird es deutlich kühler, immer wieder gibt es Regenschauer. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei 60 Prozent, so der Wetterdienst von nordbayern.de.

+++ Am Samstag wird es dann richtig ungemütlich - maximal 8 Grad werden dann erreicht. Doch es kommt noch dicker: Arktische Kaltluft trifft auf die Region, wie der Wetterochs warnt. Schauer könnten mit Schnee vermischt sein, der in höheren Lagen (ab 500 Metern) sogar liegenbleiben könnte.

+++ Auch der Sonntag verspricht nicht viel besser zu werden. Das Quecksilber klettert tagsüber auf maximal 11 Grad. Nachts heißt es bei 2 Grad Winterjacken zurück aus dem Schrank holen! Dazu müssen sich die Franken auf Regen und viele Wolken gefasst machen.

Quellen: nordbayern.de / wetterochs.de / wetter.de / dwd.de