Regen und Wolken: Der Sommer bleibt verschwunden

Morgen kehrt er aber schon wieder vorsichtig zurück - vor 33 Minuten

NÜRNBERG - In den kommenden Tagen wechseln sich Sonne und Wolken immer wieder am Himmel ab. Richtig sommerlich wird es zwar nicht, allerdings pendeln sich die Temperaturen immerhin zwischen 23 und 26 Grad ein.

+++ Am Mittwoch klettert das Thermometer auf bis zu 24 Grad in Franken. Es bleibt bewölkt mit leichten Zwischenaufheiterungen. Zudem muss mit Regen und Gewitter gerechnet werden. In der Nacht kühlt es auf 15 Grad ab.

+++ Am Donnerstag kämpft sich die Sonne langsam zurück: Bei Spitzenwerten um die 26 Grad wird es etwas wärmer. Auch die Wolkendecke lockert immer wieder auf.

+++ Am kommenden Wochenende wechseln sich Sonne und Wolken abermals am Himmel ab. Die Temperaturen pendeln sich bei um die 26 Grad ein.