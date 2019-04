Regensburg: Überfall mit Messer nachts um 3 Uhr

Das Opfer konnte sich in ein Haus retten und wurde nicht verletzt - vor 1 Stunde

REGENSBURG - In den frühen Morgenstunden des Freitags hat ein Unbekannter in der Riesengebirgsstraße von Regensburg mit einem Messer von einem 22-Jährigen Bargeld und das Handy eingefordert.

Gegen 3 Uhr ist der junge Mann auf seinem Nachhauseweg über die Brennesstraße in Richtung Riesengebirgsstraße nach seinen Angaben von dem Unbekannten zu Fuß verfolgt worden. Dann soll der Täter vor sein Opfer getreten sein, dieses mit einem Messer bedroht und gefordert haben, seine Barschaft und sein Mobiltelefon herauszugeben. Dem Überfallopfer gelang es jedoch, in ein Wohnhaus zu flüchten, so dass er nicht verletzt wurde und auch keine Wertsachen herausgeben musste.

Der Unbekannte soll etwa 180 cm groß, 20 Jahre alt und schlank-athletisch gebaut sein. Er trug bei der Tat einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift und sprach hochdeutsch.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

reg