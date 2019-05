Regionalzug erfasst Auto einer 64-Jährigen in Ingolstadt

INGOLSTADT - Ein Regionalzug rammte in Ingolstadt am Mittwochmorgen das Auto einer 64-Jährigen. Sie war kurz zuvor von der Straße abgekommen und auf den Gleisen gelandet. Bis auf leichte Blessuren der Autofahrerin gab es keine Verletzungen.

Die 64-Jährige aus dem Landkreis Pfaffenhofen war am Mittwochmorgen mit ihrem Mazda in Ingolstadt unterwegs. Auf der Niederstimmer Straße kam sie kurz vor dem dortigen Bahnübergang in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Sie rollte nach links durch ein Gebüsch und blieb schließlich mit der Vorderachse zwischen den Gleisen stehen.

Geistesgegenwärtig versuchten Ersthelfer, das Auto von den Gleisen zu ziehen. Das schafften sie allerdings nicht rechtzeitig, da kurz darauf ein Regionalzug auf die Unfallstelle zufuhr. Der 39-jährige Zugführer erkannte zwar das Fahrzeug rechtzeitig, konnte aber nicht mehr anhalten und rammte das Auto. Er erlitt einen Schock, die 64-Jährige Autofahrerin befand sich aber zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in ihrem Wagen. Sie war lediglich durch den vorherigen Unfall leicht verletzt worden.

Die rund 30 Fahrgäste im Zug überstanden den Zusammenstoß unbeschadet, am Auto der 64-Jährigen entstand allerdings Totalschaden. Außerdem wurde ein Teil der Beschrankungsanlage zerstört, der Gesamtschaden beläuft sich auf 20.000 Euro. Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die Bahnstrecke bis 9 Uhr gesperrt bleiben. Laut erster Ermittlungen war die 64-Jährige am Steuer eingeschlafen und so von der Straße abgekommen.

amh