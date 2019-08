Regnerisches Wochenende: Kleiner Lichtblick am Sonntag

Temperaturen klettern auf bis zu 25 Grad - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mehrere Regenschauer haben am Samstag für nasse Stunden gesorgt. Doch damit soll am Sonntag vorerst Schluss sein. Die Regenwahrscheinlichkeit geht deutlich zurück.

+++ Am Sonntag klettern die Temperaturen auf bis zu 25 Grad. Die Sonne zeigt sich zwar häufiger als am Samstag, allerdings ziehen am Nachmittag immer wieder Wolken auf. Erst am Abend zeigt sich die Sonne durchgehend und sorgt für einen lauen Wochenendausklang bei angenehmen 24 Grad.

+++ In der kommenden Woche fließen laut Wetterochs feuchtwarme Luftmassen aus dem Azorenraum zu uns. Es bleibt bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern. Mit Höchsttemperaturen um die 28 Grad wird es schwül-warm.