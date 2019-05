Reh von Hunden über Steilwand zu Tode gehetzt

WELTENBURG - Ein totes Reh liegt mit Bisswunden am Fuße einer Steilwand: Diesen Fund hat am Freitag ein Passant im Landkreis Kehlheim gemacht. Die Polizei hofft nun auf Hinweise, um zu klären, welches Tier das Wild zu Tode gebracht hat.

Der zuständige Jagdpächter des Reviers Weltenburg wurde am frühen Freitagmorgen über den Fund informiert. Das tote Tier lag an der langen Wand in Weltenburg auf Höhe der Nepumukstatue. Rund um das gleichnamige Kloster Weltenburg hat der Verlauf der Donau steile Felswände in das Gestein gefressen, an einem dieser Abhänge stürzte das Reh in den Tod. Der Kadaver des Tieres wies außerdem mehrere Bisswunden auf.

Momentan geht die Polizei davon aus, dass das Reh von Hunden gehetzt wurde und dabei die Steilwand hinabstürzte. Ob es sich um andere Beutegreifer wie etwa einen Wolf handeln könnte, kann nicht mehr festgestellt werden, da die Bissspuren zu alt sind, um daraus verlässliche Proben zu entnehmen, wie die Polizei mitteilt. Sie bittet daher um Zeugenhinweise.

Zeugenhinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei Kelheim unter 09441/5042-0 entgegen.

