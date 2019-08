Rollerfahrer stirbt bei Unfall: Autofahrer begeht Unfallflucht

Polizei findet nur Autoteile und ein Kennzeichen - vor 1 Stunde

ANZING - Für einen 35-jährigen Rollerfahrer kam jede Hilfe zu spät: Er starb noch an der Unfallstelle. Der andere an dem Unfall beteiligte Fahrer verschwand einfach.

In Oberbayern ist ein junger Mann bei einem schweren Unfall mit Fahrerflucht ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, prallten zwischen Anzing und Frotzhofen im Landkreis Ebersberg ein Roller und ein Auto aufeinander. Der 35-jährige Rollerfahrer verstarb noch am Unfallort.

Die Polizei sucht seit Sonntagabend nach dem Fahrer des Pkw, der nach dem Unfall verschwand. Auf der Straße fanden die Beamten Autoteile und ein Kennzeichen. Die Suche nach dem stark beschädigten Fahrzeug und dessen Halter war jedoch zunächst erfolglos. Es sei außerdem unklar, wer genau das Auto gefahren ist, teilte eine Sprecherin der Polizei mit.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

dpa, afr