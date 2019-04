Röslau: Feuer in Fabrikgebäude ausgebrochen

Über 200 Einsatzkräfte waren vor Ort - Niemand wurde verletzt - vor 38 Minuten

RÖSLAU - Ein Feuer in einem Fabrikgebäude sorgte am Mittwochnachmittag in Röslau im Landkreis Wunsiedel für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Glücklicherweise erlitt bei dem Brand niemand Verletzungen.



Kurz nach 16.15 Uhr wurde das Feuer in einem Werksgebäude einer ehemaligen Porzellanfabrik in der Bahnhofstraße gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehren brannte es im Inneren des mehrstöckigen Fabrikgebäudes und in der unmittelbar angebauten Lagerhalle.

Der Feuerwehr gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und ein weiteres Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Aufgrund der Rauchentwicklung wurden Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Insgesamt waren über 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und der Polizei am Brandort.

Die Brandursache ist derzeit noch genauso unklar wie die Höhe des Sachschadens.

reg