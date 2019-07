In der Nacht zum Mittwoch bot sich ein beeindruckendes Spektakel am fränkischen Nachthimmel: Wo keine Wolken die Sicht verdeckten, konnte man eine partielle Mondfinsternis beobachten. Dabei trat der Mond teilweise in den Schatten der Erde und war dementsprechend zum Teil verdunkelt. © NEWS5 / Oßwald, NEWS5