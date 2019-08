1859 gründete sich in Roth eine Turnfeuerwehr

ROTH - Wenn sich die Aufregungen des alljährlichen Triathlonspektakels in Roth gelegt haben, findet man vielleicht ein wenig Zeit über die Anfänge des organisierten Sports in Roth nachzudenken. Während die großen sportlichen Wettkämpfe heutzutage immer auch der Völkerverständigung dienen, liegen die Ursprünge der Sportvereine in der Turnbewegung am beginnenden 19. Jahrhundert.

Hochsprungtechnik der 1920'er Jahre: Friedrich Rösch aus Roth gewinnt beim Sport-fest in Schwabach 1928 mit der Höhe von 1,65m.



Diese geht auf den "Turnvater" Friedrich Ludwig Jahn zurück und war von Anfang an mit der deutschen Nationalbewegung eng verbunden. Jahn verstand das Turnen als patriotische Erziehung, um sich für den Kampf gegen Napoleon zu rüsten.

Die Turner grenzten sich bewusst vom Wettkampfsport ab, der sich im 19. Jahrhundert von England aus ausbreitete. So wurden die frühen Fußballer von den Turnern als Fußlümmler beleidigt.

1859 gründete sich in Roth eine sogenannte Turnfeuerwehr aus der 1860 der Turnverein hervorging. 1876 wurde in der Traubengasse die erste Turnhalle Roths eingeweiht. Ein größerer Neubau folgt 1897, der immer noch besteht und heute von der Freikirche Ecclesia genutzt wird. 1904 spaltet sich der Turnerbund vom Turnverein ab. Bereits am Ende des 19. Jahrhunderts hatten sich weitere Sportvereine gegründet. Die Sportvereine differenzierten sich immer mehr nach den sozialen Schichten ihrer Mitglieder, oft gab es Vereine für die bürgerlichen Rother, die Handwerker und die Arbeiterschaft.

Überhaupt ging es in den Vereinen nicht nur um die sportliche Betätigung, sondern es waren auch gesellschaftliche Institutionen, deren Feste und Bälle zu den Höhepunkten des Jahres zählten. Im Turnverein gab es zudem eine Sängerriege und es wurde regelmäßig Theater gespielt.

So bestanden um 1900 allein vier Radfahrer-Vereine, darunter der Club "Vorwärts" aus dem der noch bestehende Radfahrerbund "Solidarität" hervorging und seit 1908 wurde in Roth von er besseren Jugend Tennis im Tennis-Club gespielt. Der Schwer- und Leichtathletik huldigten der "Athleten-Klub Germania" und der "Athleten-Klub Dyrk van den Bergh". 1913 entstand der Arbeiter "Turn- und Sportverein Roth".

Bereits 1906 hatte sich in Roth ein Fußballklub gegründet, dessen erstes Freundschaftsspiel gegen Noris Nürnberg glatt mit 25:0 verloren ging. Der Fußball kam über den Engländer Malcolm Thiersch, der später Prokurist bei der Firma Schlenk in Barnsdorf war, nach Roth. Die ersten Mitglieder des neuen Rother Fußballklubs kamen alle aus dem Umfeld des Ortsverbandes des Deutschen Handlungsgehilfen-Verbands. Das denkwürdige erste Spiel fand mangels Fußballplatz auf dem Festplatz statt und es fanden sich eine große Zahl interessierter Rother ein. Diese waren wenig erbaut über das deutliche Ergebnis und es wäre fast zum Tumult gekommen, als die Spieler von den Zuschauern beleidigt wurden. "lasst Euch heimgeigen und geht Socken stopfen!" Auch in punkto Beleidigung haben sich die Zeiten mittlerweile offensichtlich geändert.

Der Fußballklub tat sich 1919 mit den Athleten-Klubs zur "Sport- und Spielvereinigung Roth" zusammen. Im Zuge der Gleichschaltung der Vereine währen des Nationalsozialismus wurden der Turnverein, der Turnerbund und die Sport- und Spielvereinigung zum "Turn- und Sportverein Roth 1859" zusammengeschlossen; der Arbeiter Turn- und Sportverein von 1913 wurde aufgelöst und seine Fahne von den Nationalsozialisten verbrannt. Dieser Verein konnte sich 1945 als erster Sportverein nach dem Zweiten Weltkrieg wieder gründen. Der Turnverein gründete sich 1946 neu und fusionierte 1947 mit dem "Turn- und Sportverein von 1913". Seit 1951 hieß der Verein "TSV von 1859". 1949 entstand die Spielvereinigung Roth und 1952 der Sport-Club Roth. Der letztere fusionierte 2008 mit der "TSV von 1859" zur "Turn- und Sportgemeinschaft (TSG) 08 Roth", die 2010 ihren eigenen Sportpark bezog.

