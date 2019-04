22-Jähriger verletzt sich bei Betriebsunfall in Roth lebensgefährlich

Er stürzte bei Lagerarbeiten von einem Gerüst - vor 2 Stunden

ROTH - Am Montag kam es in Roth zu einem schweren Betriebsunfall an einem Gerüst. Ein 22-jähriger Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr im Lager eines Importhandels in der Norisstraße. Der 22-jährige Lagerist war bei Arbeiten an einem Gerüst von diesem gestürzt und hatte sich dabei lebensgefährlich verletzt - unter anderem am Kopf. Der Arbeiter wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Inzwischen befindet sich der junge Mann jedoch nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Kriminalpolizei Schwabach hat nun die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen.

mch