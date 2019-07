31. Allersberger Kirchweih: Großer Andrang trotz Regen

ALLERSBERG - Ein Gewitter mit Donnergrollen zog auf, ein Blitz schlug in einen nahen Baum ein - und doch ließen sich die Feierwütigen nicht aufhalten: Die 31. Kirchweih in Allersberg wurde am Wochenende feierlich eröffnet.

Und rauf auf die Bierbänke hieß es im Festzelt, wo „Feierbiester“ für eine prächtige Stimmung sorgten. Angesichts der Schwüle zogen es viele Gäste aber vor, im Freien vor dem Zelt die Kerwa zu genießen. © Foto: Josef Sturm



Mit einem großartigen Standkonzert vor dem Rathaus mit drei Musikkapellen und großer Zuschauerkulisse, dem anschließenden farbenfrohen Auszug mit Vereinen und Verbänden wurde die 31. Kirchweih in Allersberg eröffnet.

Ein Gewitter mit Donnergrollen zog auf, als sich der Festzug mit dem Pferdegespann der Pyraser Brauerei, begleitet von den Musikkapellen Meckenhausen, Pyrbaum und Allersberg Richtung Festwiese in Bewegung setzte.

Blitzeinschlag ganz in der Nähe

Gerade mal die Hälfte des langen Zuges war bereits ins Festzelt eingezogen, als es richtig zu regnen anfing und ganz in der Nähe, in einem Baum, wo kurz zuvor der Zug vorbeigezogen war, schlug gar der Blitz ein. So war es nicht verwunderlich, dass sich die Formation schnell zerschlug, denn jeder der Teilnehmer wollte so schnell wie möglich ins Trockene zu kommen.

Mit zwei kräftigen Schlägen zapfte Bürgermeister Daniel Horndasch das erste Fass Bier zur Allersberger Kirchweih an. © Foto: Josef Sturm



Böllerschüsse kündigten weithin hörbar den Beginn der Kerwa an. Im Festzelt spielte zum Einzug bereits die Hepberger Saustoimusi. "So wichtig der Regen ist, zum Kerwa-Auftakt haben wir uns diesen nicht so gewünscht", sagte Bürgermeister Daniel Horndasch, als er die Gäste, die einen trocken, die anderen nass, begrüßte und mit nur zwei Schlägen das erste Fass Kirchweihbier anstach.

Viele Besucher waren bereits beim Standkonzert am Marktplatz mit dabei und viele verfolgten entlang der Zugstrecke oder auf der Festwiese winkend das Geschehen. Besonders hieß der Bürgermeister die Gäste aus Braunschweig willkommen, die jährlich zur Kerwa nach Allersberg kommen. Nicht mit dabei waren heuer die Gäste aus der Partnerstadt Saint Céré. Im nächsten Jahr steht das Jubiläum der Partnerschaft an, das groß gefeiert werden soll.

Regen war kein Stimmungskiller

Schnell war nach dem kurzen Gewitterregen wieder alles trocken, das Festzelt füllte sich, aber begehrt waren vor allem die Plätze im angrenzenden Biergarten. Auch wenn es etwas abgekühlt hatte, so zogen doch viele ob der herrschenden Schwüle einen Platz im Freien vor. Wer etwas ruhiger und beschaulicher feiern wollte, suchte sich ein Plätzchen beim Kleintierzuchtverein oder in der Almhütte.

Eine freudige Überraschung hatte die Marktgemeinde für die Kinder parat. Chips für die Fahrgeschäfte am Rummelplatz verteilten Gertie Schöll und Elke Zintl. Dirndl und Lederhose waren nicht nur am Freitag, sondern auch am Samstag Trumpf bei der Kerwafeier.

Und noch höher als am ersten Festtag schlugen die Stimmungswogen am Kerwasamstag. Kein Halten gab es mehr für Jung und Alt bei der fetzigen Musik von "Klostergold". Die Besucher erklommen die Bänke und sangen und klatschten, was das Zeug hielt.

