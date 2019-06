31. Rothsee Triathlon: Profis und der Nachwuchs geben Gas

ROTH - Schwimmen, Rad fahren und das Laufen - diese drei Disziplinen machen den Triathlon komplett. Am Samstag haben die Sportler beim 31. Memmert Rothsee Triathlon gezeigt, dass sich ihr langes Training auszahlt: Etliche Erwachsene, aber auch junge Athleten traten dort ordentlich in die Pedale, rannten und schwammen, was das Zeug hielt, um an die Spitze zu gelangen.

Bilderstrecke zum Thema 31. Rothsee Triathlon: Für den Sieg geben die Athleten alles Zähne zusammenbeißen und alles geben, hieß es am Samstag im Landkreis Roth. Beim 31. Memmert Rothsee Triathlon strengten Sportler und Sportlerinnen sich so richtig an, um die drei Disziplinen möglichst in persönlicher Bestzeit zu absolvieren. Die 2. Bundesliga der Damen und Herren zeigte, dass Ehrgeiz sich auszahlt. Erstmals wurde die Veranstaltung 1989 in Roth ausgetragen, in wenigen Wochen folgt dann am selben Ort der Challenge-Roth-Triathlon.



Bilderstrecke zum Thema Sportlicher Nachwuchs: Kinder und Jugendliche starten beim Rothsee Triathlon Am Samstag gingen beim 31. Memmert Rothsee Triathlon nicht nur die Erwachsenen an den Start, sondern auch der mindestens genauso ehrgeizige Nachwuchs. Kinder und Jugendliche schwangen sich auf die Räder, stürzten sich in die Fluten und liefen um die Wette. Bei so viel Kampfgeist haben viele der jungen Sportler sicher noch eine große Karriere vor sich.



