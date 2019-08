Ab nach Bollywood! Oder zu einem Tag bei den Alpakas?

Im Ferienprogramm der Stadt Roth sind noch einige freie Plätze zu ergattern.

ROTH - Glück gehabt! Für einige Veranstaltungen des Rother Ferienprogramms sind noch Plätze frei. Es geht zum Beispiel ums Töpfern, Fliegen, Tanzen oder Kegeln.

Ein "Erlebnisnachmittag mit Alpakas" (Symbolfoto) findet am Dienstag, 27. August 2019, statt. © Stefan Blank



Etwa bei der Töpferwerkstatt, in der am 23. August, von 12 bis 13.30 Uhr, Türmagnete entstehen, die Gesicht zeigen – geeignet für Kinder ab sechs Jahren. Der Unkostenbeitrag beträgt fünf Euro. Am 2. September wird dann glasiert.

"Fliegen im Ultraleicht- und Segelflugzeug" heißt ein Angebot am Samstag, 24. August. Dann drehen Jugendliche ab zwölf Jahren in luftiger Höh’ mit den Experten des Flieger Clubs Roth und der Bundeswehr-Flugsportgruppe von 9.45 bis 14 Uhr ein paar Runden. Kosten hierfür: 15 Euro. Treffpunkt ist das Haupttor der Otto-Lilienthal-Kaserne.

"Leben im Wasser"

Zum "Schnupper-Kegeln" lädt die TSG 08 Roth Kinder ab neun Jahren ein. So dürfen die am Samstag, 24. August, von 14 bis 16 Uhr, kostenlos eine beschwingte Kugel schieben. Mitzubringen sind: bequeme Sportkleidung und abriebfeste Hallenturnschuhe. Treffpunkt ist der Leoni-Sportpark der TSG 08 Roth am Ostring 28, Kegelbahn.

Beim "Bollywood Dance" am Montag, 26. August, taucht Sara Reiter mit Kindern ab acht Jahren von 11 bis 12 Uhr ins indische Hollywood ab. Die Kosten für den Tanz zu indischer Musik? Zwei Euro.

Um das "Leben im Wasser" geht es am Montag, 26. August. Naturpädagogin Antje Bölt erforscht mit kleinen, neugierigen Zeitgenossen (ab sechs Jahren) zwischen 15 und 17.30 Uhr, was sich so alles im frischen Nass tummelt. Die Gebühr beträgt vier Euro. Mitbringen sollten die Kinder festes Schuhwerk, Sonnenschutz und Getränke. Treffpunkt ist der Parkplatz Schleifweiher an der Oberen Glasschleife 1.

Zusatzkurs Acrylmalerei

Zum "Erlebnisnachmittag mit Alpakas" lädt Sabine Jaeschke von "Sattelfest" Kinder ab acht Jahren am Dienstag, 27. August, von 14 bis 17 Uhr ein. Preis: 25 Euro. Treffpunkt: Reitstall "Sattelfest" in Heuberg.

Eine "Häkelkette" fertigen. Das können Kinder ab neun Jahren am Mittwoch, 28. August, gemeinsam mit Anja Siemandel. Zwischen 9 und 12 Uhr soll ein wahres Designerstück aus Draht und Swarovsky-Perlen entstehen. Kostenpunkt: zehn Euro.

Einen Zusatzkurs in Sachen Acrylmalerei gibt’s aufgrund der großen Nachfrage am Mittwoch, 28. August, 10 bis 12.30 Uhr, bei Kerstin Feldt (für Kinder ab acht): Es wird eine poppig-bunte Mohnblume auf Leinwand gebannt. Der Spaß kostet acht Euro.

Online-Anmeldung erforderlich bei Jugendhaus/-büro: info@jugendhaus-roth.de