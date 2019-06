Abschlussprüfung: Beim Erörtern schwitzen

Über ihren letzten Prüfungen brüten derzeit die Schüler der Realschulen Roth und Hilpoltstein. - vor 44 Minuten

ROTH - Als ob die hochsommerlichen Temperaturen nicht schon schweißtreibend genug wären. Für eine extra Portion Schweißperlen auf der Stirn sorgen derzeit die Realschul-Abschlussprüfungen in mindestens vier Fächern.

Tischventilatoren sollten für frische Luft sorgen, als die Schülerinnen und Schüler der Rother Realschule in der Turnhalle über ihren Prüfungsaufgaben saßen. © Foto: Yevheniia Frömter



Für insgesamt 161 Schülerinnen und Schüler der Wilhelm-von-Stieber-Realschule Roth geht mit dem Ablegen dieser Prüfungen ein Lebensabschnitt zu Ende. Exakt vier Stunden hatten die sechs zehnten Klassen Zeit, um die erste Prüfung im Fach Deutsch zu meistern. Gewählt werden konnte aus neun unterschiedlichen Themen in den Bereichen Erörterung und textgebundener Aufsatz.

Vor Prüfungsbeginn lief im Sekretariat das Telefon ebenfalls heiß. Die Anliegen waren allesamt gleich: "Kann die Prüfung wegen der Hitze verschoben werden?" Für Schulleiter Norbert Valta ein Problem, das sich nahezu jedes Jahr wiederholt. "Wir haben alles getan, um die Rahmenbedingungen so angenehm wie nur möglich zu gestalten." Denn: Gute Luft habe positive Auswirkungen auf die Konzentration und das Leistungsvermögen.

In der Realschule war es gelungen, die komplette Sporthalle abzukühlen. "Unser Hausmeister Ewald Harrer ist bereits seit Mitternacht unterwegs, um ordentlich zu lüften." Die Belüftungsanlage lief auf Hochtouren. Darüber hinaus hatten sich die Schülerinnen und Schüler mit Tischventilatoren ausgestattet. Mitgebrachte Kühltaschen sorgten für kalte Getränke. "Und wenn das Wasser ausgehen sollte, haben wir genug in Reserve bereitgestellt", sagte Valta zu Beginn der Prüfung. In den nächsten Tagen folgen die Prüfungen in Englisch, Mathematik und Rechnungswesen. Zudem gibt es Tests für die sogenannten "Talentklassen", etwa in Werken oder Physik.

Die Realschule Roth sei eine von zwei Schulen in Mittelfranken, die solche Klassen unterrichtet, erklärte Valta. Auch das Wahlfach Französisch stünde für einige Schülerinnen und Schüler auf dem Prüfungsplan.

MARCO FRÖMTER